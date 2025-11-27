2025-11-27 14:32:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Il Deportivo farà visita ad Albacete questo fine settimana. Tornerà al Carlos Belmonte dove ha firmato una delle vittorie storiche in Prima Divisione. Proprio dentro Il libro di Javi Guillén, ‘Molto da dire e poco da dire’, restituisce alla memoria del tifoso della Mancia una delle partite più sorprendenti di quella stagione 94-95. Dépor è arrivato secondo e non aveva nulla in palio per la qualificazione. Nel libro citato, Paco Liaño, gol della squadra galiziana, confermava che il Deportivo aveva in palio un bonus per vincere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Chiediamo un bonus per vincere e fare il nostro lavoro”