Chi sono i neorurali che vivono come la famiglia dei boschi di Chieti | la quotidianità senza elettricità e tecnologia

I neorurali abbracciano un stile di vita molto simile a quello dei nostri nonni, senza elettricità e tecnologia. La famiglia di Palmoli che ha cresciuto i figli nei boschi di Chieti fino a quando questi ultimi non sono stati trasferiti in casa famiglia, però, aveva deciso di vivere isolata anche da queste micro-comunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anche oggi parleremo della vicenda dei neorurali in Abruzzo, all'interno di "Uno, nessuno 100Milan". Visto che molti dicono "finirà che questi genitori prenderanno i bimbi e torneranno in Australia" vi spiegheremo perché, al momento, non possono. Dato che l - facebook.com Vai su Facebook

#famiglia nel bosco, l'avvocato ha lasciato: «Non ho dormito la notte». Chi sono i neo rurali, «più risorsa che problema» Vai su X

Chi sono i neorurali che vivono come la famiglia dei boschi di Chieti: la quotidianità senza elettricità e tecnologia - I neorurali abbracciano un stile di vita molto simile a quello dei nostri nonni, senza elettricità e tecnologia ... Si legge su fanpage.it

Famiglia nel bosco, l'avvocato ha lasciato: «Non ho dormito la notte». Chi sono i neo rurali, «più risorsa che problema» - Sono le parole di Giovanni Angelucci, (ormai ex) avvocato e amico della famiglia composta dalla madre Catherine, ... Secondo ilmattino.it

Perché hanno portato via i tre figli alla coppia che vive nel bosco: vi porto tra i "neorurali" di Palmoli - Dall'acqua "contaminata da microplastiche" all'energia elettrica che "consuma troppo risorse ambientali": ecco come Catherine Birmingham e Nathan Trevallion avevano deciso di vivere con i tre figli ne ... Scrive today.it