Chi può andare a vivere nell’ex clinica Beretta a Bologna e come presentare domanda

Bologna, 27 novembre 2025 – Mentre i lavori di riqualificazione dell' ex clinica Beretta sono sostanzialmente conclusi e prossimi alla consegna, il percorso per creare "una comunità solidale contro le discriminazioni nell'accesso alla casa" inizia con la pubblicazione dell'avviso per trovare gli abitanti che vivranno nell’immobile di proprietà comunale in via XXI Aprile 1945 numero 15. È online da oggi l' avviso pubblico rivolto a persone singole o nuclei familiari cui saranno assegnati i 16 alloggi disponibili, al termine di un percorso di formazione (le domande si fanno solo online, con Spid, entro le 12 del 31 dicembre; i chiarimenti si chiedono per mail fino a sette giorni prima della scadenza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

