Chi ha dubitato dell’infortunio di Francesca Fialdini Milly Carlucci rivela la verità
Nel contesto di “Ballando con le Stelle” si è aperto un caso di grande attualità, noto come “lastra gate”, che ha coinvolto direttamente la concorrente Francesca Fialdini e generato numerose discussioni tra pubblico e team televisivo. La questione ruota attorno a dubbi sull’autenticità dell’infortunio di Fialdini, sollevati da alcuni concorrenti, e alla gestione delle recenti polemiche che hanno messo in discussione la veridicità di alcune dichiarazioni e documentazioni mediche. Il presente approfondimento analizza i fatti, la posizione delle parti coinvolte e le anticipazioni in merito a Futuri sviluppi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
«Hanno dubitato delle costole rotte. Mi hanno chiesto le lastre. Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, un vero mandante. L'esecutore non credeva al mio infortunio. È un personaggio genuino che non si rende conto di avere un'arma in mano, quando s
