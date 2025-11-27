Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto
Alla fine, dopo esser stati immortalati sul set di Don Matteo, Chi ha paparazzato il bacio tra Raoul Bova e la comica e attrice Beatrice Arnera, recentemente separata dal collega Andrea Pisani, dal quale ha avuto una figlia, Matilde, nel 2024. Bova si è invece separato da Rocío Muñoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma. Raoul Bova e Beatrice Arnera: ecco il bacio? https:t.coDVbLlgne7g — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 27, 2025 «I due si salutano a più riprese, come se non volessero separarsi». Un’anticipazione del servizio che sarà presente sul numero in edicola settimana prossima. Il magazine parla di una coppia oramai inseparabile. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
E arriva il bacio tra #RaoulBova e #BeatriceArnera Dopo le indiscrezioni sulla loro relazione, e le foto rubate mentre camminano per strada mano nella mano, il settimanale #Chi, ha immortalato un bacio tra i due attori: "Bova e la Arnera sono alla stazione Ter - facebook.com Vai su Facebook
Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto - Alla fine, dopo esser stati immortalati sul set di Don Matteo, Chi ha paparazzato il bacio tra Raoul Bova e la comica e attrice Beatrice Arnera, recentemente separata dal collega Andrea Pisani, dal qu ... Riporta msn.com
Raoul Bova, lo scatto con le figlie conquista i social e spunta il primo bacio con Beatrice Arnera - L'attore ha condiviso la prima foto insieme alle sue bambine dopo la separazione da Rocío Muñoz Morales ... Come scrive today.it
Raoul Bova, i paparazzi lo fotografano a Roma con una collega - Raoul Bova beccato con la collega Beatrice Arnera dopo la chiacchierata fine della lunga storia d'amore con Rocio Munoz Morales. Secondo corrieredellosport.it