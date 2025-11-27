Chi fotografa il bacio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera – La foto

Alla fine, dopo esser stati immortalati sul set di Don Matteo, Chi ha paparazzato il bacio tra Raoul Bova e la comica e attrice Beatrice Arnera, recentemente separata dal collega Andrea Pisani, dal quale ha avuto una figlia, Matilde, nel 2024. Bova si è invece separato da Rocío Muñoz Morales, da cui ha avuto Luna e Alma. Raoul Bova e Beatrice Arnera: ecco il bacio? https:t.coDVbLlgne7g — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 27, 2025 «I due si salutano a più riprese, come se non volessero separarsi». Un’anticipazione del servizio che sarà presente sul numero in edicola settimana prossima. Il magazine parla di una coppia oramai inseparabile. 🔗 Leggi su Open.online