Chi è Tonya Lewis la moglie di Spike Lee | tra cinema e l’impegno sociale per donne e bambini

La moglie di Spike Lee è Tonya Lewis Lee, avvocata e produttrice con la quale è convolato a nozze nel 1993: la coppia ha due figli, Satchel e Jackson, nati nel 1994 e nel 1997. Stasera il regista sarà ospite di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda dalle 21:30 su Raitre. Shelton Jackson Lee nasce ad Atlanta in Georgia nel 1957 da Bill musicista e Jacquelyn insegnante. Spike è un soprannome affibbiato dalla madre per la sua corporatura magra. Da bambino nutre una passione per il baseball, sport che ha praticato nell’infanzia con scarsi risultati. Succesivamente si appassionava alle materie letterarie ed eleggeva a “libro della sua vita” l’autobiografia di Malcom X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

