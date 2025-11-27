Chi è Teresa la sorella di Anna Marchesini
Non si mostra mai e non lo ha fatto neanche quando la sorella era in vita. Teresa e Anna Marchesini hanno avuto un legame speciale, interrotto solo dalla prematura morte dell’attrice, icona del trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Se Anna era il “genio” di casa, Teresa è sempre stata la sua spalla. Quasi una gemella – solo 14 mesi di differenza tra le due – con la quale ha condiviso tutto, fino alla fine. Teresa Marchesini e il rapporto speciale con la sorella Anna. Non si conosce molto di Teresa Marchesini, se non quel poco che ha raccontato nel tempo nelle rarissime interviste rilasciate. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MARATEA IN FESTA PER LE CENTO PRIMAVERE DI NONNA TERESA MONTESANO VED. OLIVOLIETO CONVIVIALE PER LA VEGLIARDA, DI BREFARO, CHE HA UNA SORELLA DI 103 ANNI A TRECCHINA GLI AUGURI DEL SINDACO E GIUNTA A - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Teresa, la sorella di Anna Marchesini - Teresa è la sorella di Anna Marchesini, custode di un legame speciale e di ricordi insostituibili: cosa sappiamo di lei, da sempre molto riservata. Da dilei.it
Teresa Marchesini, sorella di Anna, il toccante racconto: "Dopo la morte di mia sorella ho adottato sua figlia" - Virginia, che all'epoca della morte della mamma aveva solo 23 anni, ha scelto di essere adottata dalla zia. Si legge su today.it
"Addio sorella Anna, una vita spesa per gli altri" - "Porteremo avanti le sue tradizioni" Modena, 3 novembre 2024 – Ha dedicato tutta la sua vita agli altri, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it