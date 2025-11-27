Chi è Teresa la sorella di Anna Marchesini

Dilei.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si mostra mai e non lo ha fatto neanche quando la sorella era in vita. Teresa e Anna Marchesini hanno avuto un legame speciale, interrotto solo dalla prematura morte dell’attrice, icona del trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Se Anna era il “genio” di casa, Teresa è sempre stata la sua spalla. Quasi una gemella – solo 14 mesi di differenza tra le due – con la quale ha condiviso tutto, fino alla fine. Teresa Marchesini e il rapporto speciale con la sorella Anna. Non si conosce molto di Teresa Marchesini, se non quel poco che ha raccontato nel tempo nelle rarissime interviste rilasciate. 🔗 Leggi su Dilei.it

chi 232 teresa la sorella di anna marchesini

© Dilei.it - Chi è Teresa, la sorella di Anna Marchesini

Contenuti che potrebbero interessarti

232 teresa sorella annaChi &#232; Teresa, la sorella di Anna Marchesini - Teresa è la sorella di Anna Marchesini, custode di un legame speciale e di ricordi insostituibili: cosa sappiamo di lei, da sempre molto riservata. Da dilei.it

232 teresa sorella annaTeresa Marchesini, sorella di Anna, il toccante racconto: "Dopo la morte di mia sorella ho adottato sua figlia" - Virginia, che all'epoca della morte della mamma aveva solo 23 anni, ha scelto di essere adottata dalla zia. Si legge su today.it

"Addio sorella Anna, una vita spesa per gli altri" - "Porteremo avanti le sue tradizioni" Modena, 3 novembre 2024 – Ha dedicato tutta la sua vita agli altri, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Teresa Sorella Anna