Non si mostra mai e non lo ha fatto neanche quando la sorella era in vita. Teresa e Anna Marchesini hanno avuto un legame speciale, interrotto solo dalla prematura morte dell’attrice, icona del trio con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Se Anna era il “genio” di casa, Teresa è sempre stata la sua spalla. Quasi una gemella – solo 14 mesi di differenza tra le due – con la quale ha condiviso tutto, fino alla fine. Teresa Marchesini e il rapporto speciale con la sorella Anna. Non si conosce molto di Teresa Marchesini, se non quel poco che ha raccontato nel tempo nelle rarissime interviste rilasciate. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Teresa, la sorella di Anna Marchesini