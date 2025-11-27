Sono in condizioni critiche i due soldati della Guardia Nazionale feriti mercoledì pomeriggio in una sparatoria a Washington D.C, a due isolati dalla Casa Bianca. L’Fbi, tramite il direttore Kash Patel, ha smentito le prime informazioni diffuse dal governatore del West Virginia secondo cui i militari erano morti. I due sono stati colpiti durante un intervento ancora da chiarire del tutto: secondo la Cnn avrebbero aperto il fuoco per primi prima di essere centrati, mentre la sindaca Muriel Bowser ha parlato di «un attacco mirato». Il sospettato, un cittadino afghano 29enne, è stato fermato in meno di mezz’ora. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Chi è Rahmanullah Lakanwal, fermato per la sparatoria a Washington