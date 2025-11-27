Chi è l' uomo afghano fermato per la sparatoria alla Casa Bianca Trump | Arrivato qui per colpa di Biden
È stato identificato in un cittadino afghano di 29 anni il responsabile della sparatoria contro la Guardia nazionale a Washington, vicino alla Casa Bianca, nella quale sono rimasti gravemente feriti due agenti. Rahmanullah Lakanwal - questo il nome del presunto attentatore - è stato ferito. 🔗 Leggi su Today.it
