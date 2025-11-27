Chi è Luisa Fedrigoli la moglie di Milo Manara | Felicemente sposati da 55 anni

Luisa Fedrigoli è la moglie di Milo Manara: i due sono legati da una lunga storia d’amore suggellata con le nozze nel 1970. Dalla loro unione sono arrivati due figli. Chi è la moglie di Milo Manara. Stasera l’artista sarà ospite della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato nel 1945, in provincia di Bolzano, inizia a lavorare come illustratore negli anni sessanta per riviste e pubblicazioni minori. Il suo primo fumetto di rilievo è stato Genius (1969), una serie sexy, ma il suo vero debutto è stato con la serie Un fascio di bombe (1970), in collaborazione con lo sceneggiatore Alfredo Castelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

