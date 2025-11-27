Roma, 27 novembre 2025 – È un cittadino afgano l’uomo sospettato di aver sparato, ieri, a due soldati della Guardia Nazionale a Washington. Secondo quanto riferito da Fox News, Rahmanullah Lakanwal (questo il suo nome) aveva collaborato con varie agenzie del governo Usa, anche con la Cia, come appartenente a una forza partner in Afghanistan. Il giovane, 29 anni, è arrivato negli Stati Uniti nell'ambito dell'operazione 'Allies Welcome', un mese dopo il ritiro dal Paese asiatico delle forze internazionali nell'agosto del 2021. Trump accusa il suo predecessore. E proprio per questo suo ingresso negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump è tornato a scagliarsi pesantemente contro il suo predecessore, il democratico Joe Biden. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è l’attentatore di Washington, Trump: “Un afgano, è colpa di Biden”