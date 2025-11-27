Chi è l’afghano che ha sparato ai due agenti della Guardia nazionale vicino alla Casa Bianca
L’uomo che ha sparato a due agenti della Guardia nazionale a pochi minuti dalla Casa Bianca è stato catturato: il suo nome è. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sarah Beckstrom, la 20enne della Guardia Nazionale colpita dall'afghano Rahmanullah Lakanwal durante la sparatoria vicino alla Casa Bianca, è morta dopo ore di interventi chirurgici. Ad annunciarne il decesso è stato Donald Trump. - facebook.com Vai su Facebook
Chi è l'afghano che ha sparato ai due agenti della Guardia nazionale vicino alla Casa Bianca. Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è entrato nel paese dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan.Di Marco Arvati Vai su X