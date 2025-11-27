Chi è il ragazzo che ha spruzzato lo spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe

Bologna, 27 novembre 2025 – I carabinieri avrebbero identificato il giovane che, ieri sera, ha spruzzato lo spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe all’ Unipol Arena di Casalecchio. Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe a Bologna: il video del fuggi fuggi Chi è il ragazzo che ha usato lo spray. Secondo le indagini dei militari dell’Arma si tratterebbe di un ragazzo appena maggiorenne che, prima ha tentato di strappare la catenina dal collo di un altro giovanissimo spettatore dello show, poi, dopo la reazione di quest’ultimo, ha appunto spruzzato lo spray che ha causato il panico al concerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

