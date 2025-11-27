Chi è il petauro dello zucchero e perché non può essere un animale domestico

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il petauro dello zucchero è un marsupiale notturno e sociale e anche se è legale tenerlo in casa come animale "da compagnia", tra le mura domestiche non potrà mai vivere bene perché le sue esigenze ecologiche sono impossibili da replicare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Petauro dello zucchero: in Italia &#232; legale adottare uno scoiattolo volante? - Noti anche come scoiattoli volanti (pur non essendo roditori, bensì marsupiali), questi strani animali esotici ... Secondo greenme.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Petauro Zucchero Perch233