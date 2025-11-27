Chi è il petauro dello zucchero e perché non può essere un animale domestico
Il petauro dello zucchero è un marsupiale notturno e sociale e anche se è legale tenerlo in casa come animale "da compagnia", tra le mura domestiche non potrà mai vivere bene perché le sue esigenze ecologiche sono impossibili da replicare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
A breve disponibilità di petauri dello zucchero Docili e simpatici #petaurodellozucchero #petshop #negozioanimali - facebook.com Vai su Facebook
Petauro dello zucchero: in Italia è legale adottare uno scoiattolo volante? - Noti anche come scoiattoli volanti (pur non essendo roditori, bensì marsupiali), questi strani animali esotici ... Secondo greenme.it