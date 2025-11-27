Chi è Franculino la giovane stella del Midtjylland che fa gola a Milan e Roma
Franculino Djù, attaccante classe 2004 della Guinea-Bissau, ha tutto per diventare un top player. La giovane stella del Midtjylland è fino a questo momento una delle rivelazioni del calcio europeo, al punto che è finito sul taccuino di squadre importanti, anche italiane. Ci aveva già pensato il Torino qualche anno fa in realtà, prima della sua esplosione salvo poi scegliere lo scozzese Che Adams. L'impatto nel campionato danese è stato devastante al punto che il Bayern Monaco che già in estate aveva pensato di bloccarlo prima che intorno a lui si scatenasse l’asta. Ora il Midtjylland chiede 40 milioni e potrebbero non bastare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
