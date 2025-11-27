Chi è Elena la cantante fiorentina entrata ad Amici 25

Firenze, 27 novembre 2025 – A 19 anni la giovane cantautrice e disk jockey fiorentina Elena d'Elia ha varcato la soglia della scuola di Amici, il talent show più longevo d'Italia. Il suo ingresso nella scuola non è passato inosservato. Molto determinata, voce d’impatto, D'Elia ha catturato l'attenzione di una delle coach più esigenti e schiette della trasmissione: Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica e discografica, nota per il suo occhio critico e la sua passione per i talenti veri, ha deciso di scommettere sul potenziale della giovane fiorentina, accogliendola nel suo team di canto. Per Elena D’Elia, che da tempo coltiva la sua passione per la musica scrivendo testi e melodie carichi di significato, l'opportunità di Amici 25 rappresenta un trampolino di lancio straordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi è Elena, la cantante fiorentina entrata ad Amici 25

