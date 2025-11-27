Chi è Elaina Coker la moglie di J-Ax | Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga
La moglie di J Ax è Elaina Coker: la coppia convolata a nozze nel 2007, ha allargato la famiglia con l’arrivo del figlio Nicolas nel 2017, al quale ha dedicato il brano Tutto Tua Madre. Chi è la moglie di J-Ax. Stasera il rapper sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre. I primi anni Duemila hanno visto nascere la storia d’amore tra la voce degli Articolo 31 e la modella americana. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, aveva raccontato Ax sulle pagine del Corriere Della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
