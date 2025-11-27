Chi è davvero Vecna | la vera identità del mostro che ha terrorizzato e lo fa ancora Stranger Things

Vecna è l’antagonista principale della serie Netflix Stranger Things, un personaggio creato dai Duffer Brothers che ha fatto il suo debutto nella quarta stagione. Dietro l’aspetto mostruoso e deforme, però si cela una storia inquietante: Vecna è in realtà Henry Creel, un essere umano nato nel 1947 in Nevada e trasformatosi nel signore del Sottosopra dopo decenni di esperimenti e violenza. Il personaggio è interpretato da Jamie Campbell Bower nella sua forma adulta e da Raphael Luce nelle scene da giovane. La sua presenza nella serie ha rivelato una verità sconvolgente: Vecna è stato il vero burattinaio dietro tutti gli eventi che hanno terrorizzato la cittadina di Hawkins fin dalla prima stagione, inclusa la misteriosa scomparsa di Will Byers. 🔗 Leggi su Cultweb.it

