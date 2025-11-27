Su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, è ora possibile vedere entrambe le stagioni di Cherry Season - La stagione del cuore, la soap che ha lanciato la dizi-mania in Italia È arrivata su Canale 5 nel 2016 e ha completamente cambiato le carte in tavola per il pubblico Mediaset: è Cherry Season, la prima serie turca a entrare nel cuore degli italiani, quella che ha dato inizio alla dizi-mania. E che è appena arrivata in streaming su Mediaset Infinity con la stagione 2. La trama in breve di Cherry Season 2 Cherry Season - La stagione del cuore racconta la travolgente storia tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayo?lu), affascinante architetto e incallito seduttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cherry Season, il "primo amore turco" del pubblico italiano, è su Mediaset Infinity con la stagione 2