Che può succedere ora? Dalla perizia ' super partes' alla revisione per Stasi
Si punta ad arrivare entro la primavera alla richiesta di rinvio a giudizio: il risultato della perizia disposta dal Tribunale nell'incidente probatorio avrà valore di prova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Costa Volpino, per il 19enne la Corte d’Assise ha disposto una perizia medico psichiatrica nonostante la ferma opposizione del pm e degli avvocati di parte civile. La 18enne venne massacrata in casa sua nella notte tra il 25 e 26 ottobre 2024 - facebook.com Vai su Facebook