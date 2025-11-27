Che Islam rappresenta il partito dei musulmani?
Gentile Direttore Feltri, nasce a Roma per partecipare alle prossime amministrative cittadine il nuovo soggetto politico Mu.Ro.27, il partito dei Musulmani per Roma 2027. Sono proprio curioso di vedere chi si venderà l'anima a questi signori che si rifanno alle leggi islamiche, (Corano, Sharia, l'Apostasia) per guadagnare consenso. Mi auguro, ma sono sicuro, che nessun partito dell'attuale maggioranza scenderà a patti con costoro che, per quanto mi riguarda, sono ospiti «non graditi». A sinistra invece, credo che sgomiteranno per farseli amici. Dalla Schlein a Zan, da Soumahoro, a Conte, da Fratoianni alla Albanese, faranno a gara per trovare un qualche punto di sintesi sul quale poter convergere, come ad esempio la lapidazione per gli amanti, l'impiccagione per drogati e omosessuali, il taglio della mano per i ladri, l'istituzione di scuole coraniche, dove imparare il Corano a memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
