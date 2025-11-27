Che cos' è il DNA Y? Cosa identifica e come si usa nelle indagini forensi

27 nov 2025

Il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi ha restituito un’elevatissima percentuale di compatibilità con il DNA Y della linea maschile della famiglia di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Che cos'è il DNA Y? Cosa identifica e come si usa nelle indagini forensi

cos 232 dna yChe cos'&#232; il DNA Y? Cosa identifica e come si usa nelle indagini forensi - Nel caso Garlasco sarebbe emerso che il DNA ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi ha restituito un’elevatissima percentuale di compatibilità con il DNA Y delle linea maschile della famiglia di Andrea ... Lo riporta msn.com

Garlasco, di chi &#232; il Dna “ignoto” nella bocca di Chiara Poggi: il profilo genetico Y, il tampone mai analizzato e la contaminazione. Svolta nelle indagini, cosa non torna - Cosa che invece ipotizzano i pm di Pavia, guidati dal procuratore Fabio Napoleone, e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano come emerge dal capo di incolpazione: per loro Sempio avrebbe ... Secondo leggo.it

