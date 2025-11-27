Che cosa aspettarsi dal GQ Men of The Year quest' anno

Gqitalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, per il quarto anno in Italia, GQ Men of The Year: l’evento globale di GQ che celebra le personalità del mondo della musica, del cinema, dello sport e dell'intrattenimento che hanno caratterizzato il 2025 grazie alla loro creatività, al loro stile e alla loro influenza. GQ premia gli artefici del cambiamento, i cui contributi continuano a plasmare la cultura e il mondo in cui viviamo. Un momento unico che coinvolge tutte le edizioni del brand presenti nei sei continenti, che da questo mese daranno vita a una serie di iniziative e numeri speciali, da Los Angeles a Londra e Parigi, da Berlino a Milano, Madrid, fino a Tokyo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

che cosa aspettarsi dal gq men of the year quest anno

© Gqitalia.it - Che cosa aspettarsi dal GQ Men of The Year quest'anno

Altri contenuti sullo stesso argomento

cosa aspettarsi gq menI migliori orologi sfoggiati al GQ Men of the Year 2025 di Londra - Possiamo senza dubbio affermare che il GQ Men of the Year inglese è stato uno spettacolo orologiero davvero grandioso ... Lo riporta gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Aspettarsi Gq Men