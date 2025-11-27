Chat di vicinato anche Democrazia Cristiana contro le parole di Fusignani | Segnale di distacco e arroganza

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a parlare di chat di vicinato e di quell'affermazione del vice sindaco e assessore alla Polizia locale Fusignani, dopo che anche la lista civica La pigna ha espresso un commento piuttosto negativo sulle dichiarazioni del vice sindaco che le avrebbe definite ‘pseudo-chat’. Leggi le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

