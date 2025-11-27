Chat di insulti e minacce Chiesti un anno e 9 mesi per l’ex di Chiara Balistreri

Un anno e nove mesi. Li ha chiesti ieri il pm Luca Venturi nel processo, in abbreviato, a carico di Gabriel Costantin, ex fidanzato di Chiara Balistreri (foto), oggi volto noto dei social, attiva nella sensibilizzazione contro la violenza di genere ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Il venticinquenne romeno risponde, in questo procedimento, di stalking nei confronti della ventitreenne (costituitasi parte civile con l’avvocato Francesco Murru), che l’anno scorso aveva raccontato con un video su TikTok e poi alla trasmissione Le Iene la sua drammatica storia, denunciando le anomalie di un sistema che "non riesce a tutelare chi denuncia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chat di insulti e minacce. Chiesti un anno e 9 mesi per l’ex di Chiara Balistreri

Altre letture consigliate

Insulti nelle chat delle femministe, Nardella: “Preoccupa il clima d’odio” Vai su X

Da tre giorni infuria una squassante polemica sui giornali, sui social e anche in qualche trasmissione tv riguardo giudizi e insulti ricavati - a quel che si dice- da chat private. È l'occasione per riportare offese e accuse a nomi importanti, a partire dal capo dello s - facebook.com Vai su Facebook

Chat di insulti e minacce. Chiesti un anno e 9 mesi per l’ex di Chiara Balistreri - Li ha chiesti ieri il pm Luca Venturi nel processo, in abbreviato, a carico di Gabriel Costantin, ex fidanzato di Chiara Balistreri (foto), oggi volto noto dei social, attiva ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Insulti razzisti e minacce a scuola, imputati 4 studenti minorenni nel Salento - Quattro studenti, tre 17enni e un 16enne, sono coinvolti in un procedimento della procura dei minori di Lecce per minacce aggravate e ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Minacce e insulti omofobi al coinquilino, 34enne a processo - Offese, minacce di morte, insulti omofobi, una serie di vessazioni cominciate nell'ottobre del 2023 e andate avanti per più di un anno, fino a quando la vittima, un ragazzo di 28 anni, non è stato ... Da ansa.it