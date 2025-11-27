Chat Control | c' è un accordo nel Consiglio Europeo ma sparisce l' obbligo di scansione dei messaggi

Il Consiglio Europeo ha annunciato di aver trovato un accordo sulla normativa per la protezione dei minori da abusi sulle piattaforme digitali. Il contestato "chat control" rimane ma in forma depotenziata e su base volontaria, come per altro già previsto dall'attuale normativa. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Chat Control: c'è un accordo nel Consiglio Europeo, ma sparisce l'obbligo di scansione dei messaggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chat Control: scansione volontaria dei messaggi Vai su X

By creating a chat control? - facebook.com Vai su Facebook

Chat control, c’è la maggioranza qualificata per la sorveglianza di massa. Italia astenuta, M5s: “Meloni come Pilato” - Il Coreper ha dato il via libera alla sorveglianza di massa delle comunicazioni online. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Chat control, c'è un primo sì al nuovo testo da parte del Consiglio dell'Unione europea – ma Italia e Germania si astengono - Il regolamento per contrastare gli abusi sui minori online ha avuto il via libera dal Consiglio Ue. wired.it scrive

Primo ok dei 27 paesi Ue alla "chat control", l'Italia si astiene - Via libera dei Rappresentanti permanenti dei Ventisette alla posizione negoziale del Consiglio Ue sul regolamento per prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori (Csam). Scrive ansa.it