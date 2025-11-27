Charles Leclerc | Quando non si vince in Ferrari ci sono sempre tante voci Vorrei zittirle in pista

Penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 a Lusail. Sul tracciato qatariano si prevede un week end molto incerto, vista la lotta per la conquista del titolo iridato tra le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. In questo contesto, la Ferrari spera di ottenere dei risultati decisamente migliori di quelli delle ultime uscite. A Las Vegas, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno concluso in quarta e ottava posizione, approfittando anche delle squalifiche di entrambe le vetture di Woking per il consumo del plank (pattino del fondo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc: “Quando non si vince in Ferrari ci sono sempre tante voci. Vorrei zittirle in pista”

