Champions una splendida Atalanta cala il tris all' Eintracht Francoforte

L' Atalanta vince 3-0 in trasferta contro l' Eintracht Francoforte, nella quinta giornata di Champions League. Con questa vittoria la squadra di Palladino si porta a 10 punti e si piazza in piena zona per le prime otto posizioni. Nel primo tempo, terminato, senza reti, la Dea soffre inizialmente la veemenza dei tedeschi. Poi va vicinissima al vantaggio, colpendo due volte il palo nella stessa azione prima con Lookman poi con Scamacca. Nella ripresa la squadra di Palladino sale in cattedra e diventa inarrestabile. Con tre gol in cinque minuti annichilisce la formazione tedesca. Segna prima Ademola Lookman (60'), su servizio di De Ketelaere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

