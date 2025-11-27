Champions l' Inter beffata nel recupero dall' Atletico 2-1
AGI - Cade l'imbattibilità stagionale in Champions League dell' Inter. Dopo il derby perso contro il Milan in campionato, la squadra di Chivu viene sconfitta 2-1 al Metropolitano dall' Atletico Madrid di Diego Simeone, che trova il gol vittoria con Gimenez al 93', in risposta al momentaneo pareggio di Zielinski, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, firmato Alvarez. Una beffa per i nerazzurri che restano a 12 punti nel gruppo d'alta classifica in compagnia di PSG, Bayern Monaco e Real Madrid, alle spalle solo dell' Arsenal capolista (15). La lunga scia di rimpianti è accompagnata dalle tante occasioni costruite da Bonny e compagni. 🔗 Leggi su Agi.it
