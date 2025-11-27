Champions League partenza sprint per Scandicci | dominio totale sull’Alba Blaj battuta 3-0
La Savino Del Bene Scandicci comincia la sua Champions League nel modo migliore possibile: con un 3-0 netto, autorevole e ricco di indicazioni positive contro le rumene dell’Alba Blaj. Nella gara inaugurale del girone A, la formazione di coach Gaspari, che ha scelto di far rifiatare Ekaterina Antropova, affidandosi a Lindsey Ruddins nel ruolo di opposta, ha mostrato continuità in tutti i fondamentali, confermando profondità di roster e qualità di sistema. Le toscane hanno imposto da subito un ritmo superiore, lavorando alla perfezione in muro-difesa, spingendo forte al servizio e trovando punti pesanti da un reparto offensivo prolifico e distribuito. 🔗 Leggi su Oasport.it
