Champions League l’Inter lotta ma cede nel finale sconfitta con l’Atletico Madrid
Inter News 24 Champions League, l’Inter si arrende nel finale, ma resta a 12 punti! La situazione dei nerazzurri dopo la sconfitta al Metropolitano. L’ Inter di Chivu ha incassato la sua prima sconfitta in questa edizione della Champions League, perdendo per 2-1 contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. La squadra nerazzurra ha giocato una partita solida, ma ha subito il gol decisivo di Gimenez al 93’, dopo una ripartenza che ha sfruttato un errore difensivo di Calhanoglu e un tocco di mano non sanzionato di Baena. Il quotidiano Libero racconta la partita, sottolineando come l’Inter sia rimasta concentrata nonostante il gol subito nei minuti finali. 🔗 Leggi su Internews24.com
