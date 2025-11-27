Champions League l’Inter beffata al 93esimo | vince il Cholo 2-1 Atalanta super in Germania
Primo ko stagionale in Champions League per l’Inter. La formazione di Chivu si arrende in casa dell’ Atletico Madrid, che si impone 2-1 nell’incontro della quinta giornata della fase campionato. Colchoneros avanti al 9? con Julian Alvarez. Nella ripresa il pareggio dei nerazzurri con Zielinski (54?). In pieno recupero però l’Atletico trova il gol vittoria con il colpo di testa vincente di Gimenez (93?). Nerazzurri che restano a quota 12 in classifica. Atleti 93rd-minute winner!? #UCL pic.twitter.com2nFAZXmkV9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2025 Buona la prima per Raffaele Palladino in Champions League. 🔗 Leggi su Lapresse.it
