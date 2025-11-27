Champions League lanciata la sfida al Napoli | saranno i prossimi avversari
La vittoria contro il Qarabag di martedì sera, è stata di fondamentale importanza per il proseguo della League phase della nuova edizione della Champions League 2025. Il Napoli, ora, sala a quota sette punti e mantiene le sue chance di qualificarsi ai playoff. Il prossimo avversario della squadra partenopea sarà il Benfica di Josè Mourinho, il prossimo 10 dicembre allo Estàdio da Luz, fondamentale in ottica passaggio del turno: è arrivata la sfida agli uomini di Conte, avete sentito cosa ha detto l’attaccante del club portoghese? “Contro il Napoli sarà una finale”, Pavlidis accende la gara. Dopo la vittoria per 2-0 in Olanda, l’attaccante greco del Benfica ha lanciato la sfida alla squadra campione d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Pafos di David Luiz, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha gli stessi punti dei bianconeri. Non benissimo… - facebook.com Vai su Facebook
? Corsa al quinto posto in Champions League: in che posizione è l' #Italia nel ranking Vai su X
Champions League: settimana positiva per le italiane, ma Inter beffata nel finale - Dopo la sosta per le nazionali e il ritorno dei campionati, risuona di nuovo l’inno della Champions League per la quinta giornata della fase a gironi. Lo riporta erreemmenews.it
Atletico Madrid, Raspadori lancia la sfida: "Segnare all'Inter? Certo, mi piacerebbe tanto" - L'uomo del momento in casa Atletico Madrid è Giacomo Raspadori, che dopo aver messo lo zampino nella vittoria contro il Getafe è ora atteso dalla prova del nove in Champions League contro l'Inter. Come scrive msn.com
Calciomercato Juve, già lanciata la sfida alle big di Premier League: pronto l’assalto a quel top player a zero nell’estate 2026! Il nome - Calciomercato Juve, i bianconeri sfidano i club inglesi per il numero uno in scadenza: la strategia è anticipare tutti per l’estate, colpo gratis La Juventus non guarda solo al campo e alla decisiva s ... juventusnews24.com scrive