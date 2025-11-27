Champions League lanciata la sfida al Napoli | saranno i prossimi avversari

La vittoria contro il Qarabag di martedì sera, è stata di fondamentale importanza per il proseguo della League phase della nuova edizione della Champions League 2025. Il Napoli, ora, sala a quota sette punti e mantiene le sue chance di qualificarsi ai playoff. Il prossimo avversario della squadra partenopea sarà il Benfica di Josè Mourinho, il prossimo 10 dicembre allo Estàdio da Luz, fondamentale in ottica passaggio del turno: è arrivata la sfida agli uomini di Conte, avete sentito cosa ha detto l’attaccante del club portoghese? “Contro il Napoli sarà una finale”, Pavlidis accende la gara. Dopo la vittoria per 2-0 in Olanda, l’attaccante greco del Benfica ha lanciato la sfida alla squadra campione d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

