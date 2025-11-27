Champions League i risultati di mercoledì
Roma, 26 novembre 2025 - Dopo l'en-plein di ieri, con le vittorie di Napoli e Juventus rispettivamente contro Qarabag e BodoGlimt, oggi per le squadre italiane impegnate nella quinta giornaata della fase campionato di Champions League le notizie sono agrodolci: l' Atalanta batte a domicilio l' Eintracht Francoforte grazie al tris, firmato dal 60' al 65', da Lookman, Ederson e De Ketelaere, mentre l' Inter perde in pieno recupero in casa dell' Atletico Madrid, prima avanti con Alvarez, poi impattato da Zielinski e infine, in pieno recupero, ancora a segno con Gimenez. Gli altri risultati. La giornata si era aperta con la vittoria del Copenhagen sul Kairat Almaty: padroni di casa avanti di 3 grazie a Dadason, Laon (dal dischetto) e Robert, autore anche dell'assist per la prima rete, prima della rimonta ospite, solo parziale grazie alle reti nel finale di Satpaev e Baybek. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
