Champions League Atletico Madrid-Inter | Alvarez sblocca il match gol convalidato dal Var dopo un tocco di braccio
L’Atletico Madrid parte forte al Wanda Metropolitano e si porta subito in vantaggio contro l’Inter nella sfida di Champions League di mercoledì 26 novembre. A sbloccare il risultato, dopo una decina di minuti, è Julian Alvarez, bravo a farsi trovare pronto in area e a trasformare in rete una palla vagante davanti alla porta nerazzurra. Il gol però non arriva senza polemiche. In un primo momento, l’arbitro Letexier annulla la rete per un evidente tocco di braccio di Baena nello sviluppo dell’azione. La decisione sembra chiara, ma pochi istanti dopo arriva la chiamata del Var: il direttore di gara viene richiamato al monitor a bordocampo per rivedere l’episodio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
