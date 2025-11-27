Champions League Atletico Madrid-Inter 2-1 | Gimenez beffa i nerazzurri al 93’
Gli spagnoli di Simeone superano i nerazzurri di Chivu al Wanda Metropolitano la sera di mercoledì 26 novembre, gara valida per la 5^ giornata del girone unico di Champions League. Altra batosta per l’Inter, che dopo aver perso il derby di Milano contro il Milan in campionato cade anche in Champions League. La squadra di Chivu perde infatti una partita molto combattuta contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano per 2-1, match valido per la 5^ giornata della massima competizione europea per importanza. A nulla serve il momentaneo pareggio di Zielinski: nel finale è decisivo il colpo di testa di Gimenez. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
