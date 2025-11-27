Champions l' Atalanta piega l' Eintracht Per Palladino buona la prima

AGI - L' Atalanta batte 3-0 l' Eintracht Francoforte e ipoteca i play-off di Champions League. Buona la prima per Raffaele Palladino, il nuovo tecnico dell'Atalanta che al suo debutto nella massima competizione europea ottiene un successo convincente che allontana il momento altalenante in campionato. Domenica i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina, recente passato dell'allenatore, il 9 dicembre ci sarà la sfida contro il Chelsea, sempre alla New Balance Arena. Palladino ha schierato l' attacco pesante con Scamacca al centro supportato da De Ketelaere e Lookman. I padroni di casa hanno risposto con un 4-2-3-1 offensivo affidando la gestione del gioco a Mario Gotze: la squadra di Toppmoller ha premuto sull'acceleratore sin dai primi istanti, nel primo quarto d'ora i tedeschi hanno costruito tre occasioni nitide. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Champions, l'Atalanta piega l'Eintracht. Per Palladino buona la prima

