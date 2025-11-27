Champions | Inter beffata nel finale dall’Atletico di Simeone 2-1 Atalanta scatenata occhio Fiorentina a Francoforte 0-3

Firenzepost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter torna dalla trasferta di Madrid con un borsone pieno di rimpianti. I nerazzurri perdono 2-1 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Simeone, al termine di una partita ben giocata e dominata per lunghi tratti. Decidono le reti di Julian Alvarez, nel primo tempo, e di Gimenez allo scadere. Inutile la rete di Zielinski per il momentaneo pareggio. L'Atalanta di Palladino vince nella ripresa a Francoforte (0-3) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

champions inter beffata nel finale dall8217atletico di simeone 2 1 atalanta scatenata occhio fiorentina a francoforte 0 3

© Firenzepost.it - Champions: Inter beffata nel finale dall’Atletico di Simeone (2-1). Atalanta scatenata (occhio Fiorentina) a Francoforte (0-3)

Scopri altri approfondimenti

champions inter beffata finaleChampions League: Inter beffata nel finale dall’Atletico, l’Atalanta cala il tris a Francoforte - Al Wanda Metropolitano di Madrid, l'Atletico supera l'Inter all'ultimo minuto, fermando la corsa a punteggio pieno dei nerazzurri. Secondo msn.com

champions inter beffata finaleInter beffata nel recupero in Champions, 2-1 per l’Atletico Madrid - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Cade l’imbattibilità stagionale in Champions League dell’Inter. Come scrive msn.com

champions inter beffata finaleInter beffata nel finale. L'Atalanta travolge l'Eintracht - I ragazzi di Palladino si impongono in Germania. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Champions Inter Beffata Finale