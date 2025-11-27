Champions | Inter beffata nel finale dall’Atletico di Simeone 2-1 Atalanta scatenata occhio Fiorentina a Francoforte 0-3
L'Inter torna dalla trasferta di Madrid con un borsone pieno di rimpianti. I nerazzurri perdono 2-1 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Simeone, al termine di una partita ben giocata e dominata per lunghi tratti. Decidono le reti di Julian Alvarez, nel primo tempo, e di Gimenez allo scadere. Inutile la rete di Zielinski per il momentaneo pareggio. L'Atalanta di Palladino vince nella ripresa a Francoforte (0-3) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, la squadra di Chivu perde l'imbattibilità. Eintracht-Atalanta 0-3, orobici a un passo dagli ottavi
Atletico Madrid-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming
Champions League: Inter beffata nel finale dall’Atletico, l’Atalanta cala il tris a Francoforte - Al Wanda Metropolitano di Madrid, l'Atletico supera l'Inter all'ultimo minuto, fermando la corsa a punteggio pieno dei nerazzurri. Secondo msn.com
Inter beffata nel recupero in Champions, 2-1 per l’Atletico Madrid - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Cade l’imbattibilità stagionale in Champions League dell’Inter. Come scrive msn.com
Inter beffata nel finale. L'Atalanta travolge l'Eintracht - I ragazzi di Palladino si impongono in Germania. Scrive corrieredellosport.it