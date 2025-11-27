Torino, 26 nov. (LaPresse) – Buona la prima per Raffaele Palladino in Champions League. L’Atalanta passa in Germania calando il tris all’Eintracht Francoforte (0-3) nell’incontro valido per la quinta giornata della fase campionato. Nel primo tempo Dea pericolosa con i pali di Lookman e Scamacca, poi nella ripresa la gara si sblocca. A firmare il successo, nel giro di pochi minuti, sono Lookman (60?), Ederson (62?) e De Ketelaere (65?). L’Atalanta sale a quota 10 nel girone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions: Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3