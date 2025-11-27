Champions | Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3
Torino, 26 nov. (LaPresse) – Buona la prima per Raffaele Palladino in Champions League. L’Atalanta passa in Germania calando il tris all’Eintracht Francoforte (0-3) nell’incontro valido per la quinta giornata della fase campionato. Nel primo tempo Dea pericolosa con i pali di Lookman e Scamacca, poi nella ripresa la gara si sblocca. A firmare il successo, nel giro di pochi minuti, sono Lookman (60?), Ederson (62?) e De Ketelaere (65?). L’Atalanta sale a quota 10 nel girone. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Champions League: dopo i primi 45' Atletico Madrid-Inter 1-0 e Eintracht-Atalanta 0-0, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-quinta- - facebook.com Vai su Facebook
Eintracht Francoforte-Atalanta, dove vedere la gara di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X
L’Atalanta distrugge l’Eintracht in Champions: prende 3 pali, fa 3 gol in 5 minuti - 2 dall'ottava posizione che vale l'accessio diretto agli ottavi di finale ... Lo riporta fanpage.it
L’Atalanta batte 3-0 l’Eintracht a Francoforte - Impresa dei bergamaschi alla Deutsche Bank Arena di Francoforte: l'Atalanta sale a quota 10 punti e ipoteca il passaggio di turno ... Riporta rainews.it
Champions, una splendida Atalanta cala il tris all'Eintracht Francoforte - Vanno a segno Lookman, Ederson e De Ketelaere ... Riporta msn.com