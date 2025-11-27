Champions | Atletico Madrid-Inter 2-1

Torino, 26 nov. (LaPresse) – Primo ko stagionale in Champions League per l’Inter. La formazione di Chivu si arrende in casa dell’Atletico Madrid, che si impone 2-1 nell’incontro della quinta giornata della fase campionato. Colchoneros avanti al 9? con Julian Alvarez. Nella ripresa il pareggio dei nerazzurri con Zielinski (54?). In pieno recupero però l’Atletico trova il gol vittoria con il colpo di testa vincente di Gimenez (93?). Nerazzurri che restano a quota 12 in classifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

