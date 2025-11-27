La vittoria dell’Atalanta sul campo dell’Eintracht segna un punto di svolta nella corsa alle prime otto della nuova Champions League. Il 3-1 maturato a Francoforte ha spinto la squadra di Raffaele Palladino a quota dieci punti e ha ribaltato in poche ore le valutazioni dei bookmaker, che ora intravedono una qualificazione diretta sempre più alla portata dei nerazzurri. Planetwin365 ha rivisto la quota da 7,50 a 3,25, mentre Snai si assesta su 3,50, certificando un drastico cambio di percezione. La sensazione è che l’Atalanta abbia finalmente trovato ritmo e continuità, diventando una delle realtà più solide del girone unico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Champions, Atalanta in volo: crollano le quote qualificazione