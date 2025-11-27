Cesenatico 19enne denuncia | Respinto dalla discoteca per razzismo Hanno detto | niente stranieri
Il ragazzo italiano di origine etiope ha raccontato di essere stato apostrofato da un addetto alla sicurezza del locale. La replica del locale: “Mai fatte discriminazioni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Cesenatico, “respinto in discoteca per razzismo”. Il gestore: “Nessuna discriminazione” - Biglietto regolarmente acquistato e un’ora e mezza in fila per vedersi negato l’accesso. Si legge su corriereromagna.it
Ragazzo denuncia di essere stato respinto da disco per razzismo - Un ragazzo italiano di 19 anni, di origine africana, denuncia di essere stato respinto all'ingresso di una discoteca di Cesenatico nella notte tra il 22 e il 23 novembre a causa - Secondo ansa.it