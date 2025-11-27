Cesenatico 19enne denuncia | Respinto dalla discoteca per razzismo Hanno detto | niente stranieri

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo italiano di origine etiope ha raccontato di essere stato apostrofato da un addetto alla sicurezza del locale. La replica del locale: “Mai fatte discriminazioni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

