Cesena-Modena venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Rispettivamente seconda e quarta forza del torneo Cesena e Modena si affrontano in questo anticipo del quattordicesimo turno di Serie B. I romagnoli di Mignani (ex della sfida essendo passato anche sulla panchina dei canarini) vengono dalla sconfitta di misura contro la capolista Monza, una gara tirata decisa da un episodio e secondo KO esterno consecutivo. La squadra di Sottil invece ha un po’ frenato dopo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
“Grandi firme” per le sole tre vittorie del Modena sul Cesena e il tecnico dei gialli è stato a un passo dalla panchina romagnola - facebook.com Vai su Facebook
Inizia la prevendita per Cesena-Modena: nel settore ospiti potranno accedere in 2.500 Vai su X
Pronostico Cesena vs Modena – 28 Novembre 2025 - Modena del 28 Novembre 2025, in programma alle 20:30 allo Stadio Dino Manuzzi, accende i riflettori sulla Serie B con un duello tra due ... Come scrive news-sports.it
Crollo Palermo, perde anche il Modena: Monza e Cesena si avvicinano alla vetta - Il big match di questa giornata di Serie B lo porta a casa il Monza di Bianco, raccogliendo al 'Renzo Barbera' tre punti di fondamentale importanza ai fini della classifica. Riporta tuttosport.com
Cesena e Modena agganciano il Palermo in vetta alla Serie B, affonda la Sampdoria. Colpo Juve Stabia - Gol ed emozioni nelle cinque partite odierne della 4ª giornata di Serie B, in cui spiccano l'ennesimo ko della Sampdoria (ultima e unica squadra incapace fin qui di fare punti) e i successi del ... Lo riporta corrieredellosport.it