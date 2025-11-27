Cesena-Modena che derby Si elegge la vera inseguitrice

Nel settembre di un anno fa, la serata di Cesena invogliava i tifosi canarini a credere che, in fondo, il Modena di Bisoli avesse potenzialità non banali e che quella partita fosse l’inizio di una crescita progressiva. Così non andò e la storia è ormai nota. Un anno dopo sembra di parlare di un’era geologica trascorsa, superate le mareggiate e le delusioni. Canarini e romagnoli si ritrovano di fronte a giocarsi la medaglia di inseguitrice numero uno (o quasi) del Monza di Paolo Bianco: una serata da ’fuori i secondi’, anche se entrambe ambiscono a qualcosa in più di un semplice ruolo da predatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

