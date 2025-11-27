Cesena Fiera capitale del vino della Romagna per i 60 anni dell’Associazione Italiana Sommelier

Girandola di degustazioni con oltre 400 vini in libero assaggio, abbinamenti finger food e piatti gourmet. L'appuntamento è per sabato 29 novembre a Cesena Fiera, a partire dalle ore 11.00 fino alle 21.00 (ultimo ingresso ore 19,30). L'evento, oltre ai soci Ais che entrano gratuitamente, è aperto.

