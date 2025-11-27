Nella trasferta in Brianza Jonathan Klinsmann cercava il secondo clean sheet consecutivo dopo quello incassato contro l’Avellino. Obiettivo mancato, in compenso è arrivato il secondo foglio bianco di fila in trasferta per l’attacco bianconero dopo quello di Bari nell’undicesimo turno. Cesena senza reti all’U-Power Stadium come al San Nicola, in entrambi i casi sconfitta di misura uguale nel punteggio (1-0), ma anche nel rammarico finale per una caduta tutto sommato immeritata. Anche la rete che ha deciso il match a favore della capolista ha avuto qualcosa di già visto. L’imbucata da lontano di Obiang, che ha concluso un’azione in profondità della squadra di Bianco iniziata da un errore in uscita di Blesa, non è propriamente un inedito in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, c'è un vizio da correggere. Occhio alle disattenzioni in mediana