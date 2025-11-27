Cesena Basket 2005 risultati e rimpianti Vandelli | Ci manca la vittoria in casa

"Quello che mi manca di più è la vittoria in casa, davanti al nostro pubblico, ai tanti ragazzi del settore giovanile che in ogni occasione vengono a sostenerci e insieme ai quali non vediamo l’ora di festeggiare". Marco Vandelli, coach della Cesena Basket 2005, è stato costretto a masticare amaro anche in occasione dell’ultima gara interna della squadra biancazzurra, battuta al Palaippo lo scorso fine settimana da Faenza. Tutti i sei punti fin qui messi in cassaforte dal gruppo nel campionato di Divisione Regionale 1 sono in effetti frutto di vittorie esterne. Vandelli, la classifica la preoccupa? "No, stiamo dimostrando di essere competitivi con praticamente tutti gli avversari e la crescita del gruppo, accompagnata al costante e intenso lavoro in palestra sono sinonimo di garanzia e affidabilità per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

