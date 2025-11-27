Cesena Basket 2005 risultati e rimpianti Vandelli | Ci manca la vittoria in casa
"Quello che mi manca di più è la vittoria in casa, davanti al nostro pubblico, ai tanti ragazzi del settore giovanile che in ogni occasione vengono a sostenerci e insieme ai quali non vediamo l’ora di festeggiare". Marco Vandelli, coach della Cesena Basket 2005, è stato costretto a masticare amaro anche in occasione dell’ultima gara interna della squadra biancazzurra, battuta al Palaippo lo scorso fine settimana da Faenza. Tutti i sei punti fin qui messi in cassaforte dal gruppo nel campionato di Divisione Regionale 1 sono in effetti frutto di vittorie esterne. Vandelli, la classifica la preoccupa? "No, stiamo dimostrando di essere competitivi con praticamente tutti gli avversari e la crescita del gruppo, accompagnata al costante e intenso lavoro in palestra sono sinonimo di garanzia e affidabilità per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
LE CLASSIFICHE DELLA II^ FASE DEL 9^ CAMPIONATO ROMAGNOLO DI BASKET MASCHILE Il 9^ campionato romagnolo di basket maschile, che ha visto coinvolti i comitati Csi di Faenza (cui spetta l'onere dell'organizzazione), Forlì, Cesena e Ravenna - facebook.com Vai su Facebook
Cesena Basket 2005, risultati e rimpianti. Vandelli: "Ci manca la vittoria in casa" - I 6 punti conquistati fin qui tutti in trasferta, il coach: "Preoccupa la classifica? Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Protagonisti all’Academy Camp - Le maggiori soddisfazioni in casa Cesena Basket 2005 da sempre arrivano dal settore giovanile, ambito nel quale il club ... Secondo msn.com
Cesena 2005 si arrende contro Lugo: 63-73 - Nel campionato di Divisione Regionale 1 maschile, la Cesena Basket 2005 rimanda ancora la prima vittoria sul parquet di casa, anche se Lugo, l’avversario di turno, non era certo uno dei più indicati ... Secondo msn.com