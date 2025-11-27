Cernuschi Cts | Per Hiv diffusione PrEP e sostegno ad associazioni

(Adnkronos) – "Abbiamo messo in piedi il nuovo Piano nazionale Hiv, Ist (infezioni sessualmente trasmesse) ed epatiti, ed è la prima volta che in un Piano nazionale sull'Hiv viene anche inserito altro, ovvero le infezioni che si trasmettono nella stessa maniera, quindi le malattie a trasmissione sessuale. L'altra cosa che noi chiediamo e che a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Cernuschi (Cts): "Per Hiv diffusione PrEP e sostegno ad associazioni" - "Abbiamo messo in piedi il nuovo Piano nazionale Hiv, Ist (infezioni sessualmente trasmesse) ed epatiti, ed è la prima volta che in un Piano nazionale sull'Hiv viene ... Come scrive msn.com

Hiv, esperti: "Con strategie long-acting obiettivo infezioni zero raggiungibile" - La disponibilità di nuove strategie preventive e terapie long- Si legge su iltempo.it

Hiv, l'infezione ha ripreso a crescere nella fascia d'età 40-49 anni - Massimo Cernuschi si occupa di HIV dal 1985 come medico e come volontario dell'Asa, associazione milanese di cui è presidente. Come scrive rainews.it