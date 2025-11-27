Cerasuolo profumo di Europei Da martedì a Lublino con Busa

Il nuoto imolese fa rotta su Lublino. Martedì scattano i campionati europei di nuoto in vasca corta e tra le corsie da 25 metri della piscina della città polacca ci saranno Simone Cerasuolo e Michele Busa, pronti ai blocchi di partenza già dalla prima giornata di gare, il 2 dicembre. Il fresco campione iridato dei 50 rana (e finalista lo scorso anno ai Mondiali in corta) Cerasuolo sarà al via in mattinata nelle batterie dei 100 rana (semifinali al pomeriggio, nel pomeriggio di mercoledì la finale) mentre Busa (qualificato dopo aver centrato il pass a novembre al trofeo Nico Sapio) debutterà nei 50 farfalla (stesso programma di gare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

