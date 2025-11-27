Cerasuolo profumo di Europei Da martedì a Lublino con Busa
Il nuoto imolese fa rotta su Lublino. Martedì scattano i campionati europei di nuoto in vasca corta e tra le corsie da 25 metri della piscina della città polacca ci saranno Simone Cerasuolo e Michele Busa, pronti ai blocchi di partenza già dalla prima giornata di gare, il 2 dicembre. Il fresco campione iridato dei 50 rana (e finalista lo scorso anno ai Mondiali in corta) Cerasuolo sarà al via in mattinata nelle batterie dei 100 rana (semifinali al pomeriggio, nel pomeriggio di mercoledì la finale) mentre Busa (qualificato dopo aver centrato il pass a novembre al trofeo Nico Sapio) debutterà nei 50 farfalla (stesso programma di gare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Lovino consiglia: Primitivo Rosato Puglia – 19.57 San Michele Vitivinicola Dalle terre dell’Alta Murgia nasce un rosato dal carattere elegante e contemporaneo. Il suo colore rosa cerasuolo anticipa un profumo fragrante e delicato, con piacevoli sentori fruttati - facebook.com Vai su Facebook
Europei under 23. Batterie 1^ giornata. Avanti Bottazzo e Cerasuolo - La prima sessione di batterie apre ufficialmente i "nuovi" europei under 23 in svolgimento fino a domenica 13 agosto allo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino. Lo riporta federnuoto.it
Europei under 23. Cerasuolo oro, Bottazzo argento e De Tullio bronzo - L'oro di Simone Cerasuolo e l'argento di Anita Bottazzo nei 50 rana; il bronzo con primato personale di Luca De Tullio nei 1500 stile libero. Segnala federnuoto.it