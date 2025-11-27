Centrodestra aut aut di Micci a FdI | Basta melina sull' alleanza Se non si fa un tavolo ci sono altre volontà

Se sulla carta la “Pax provinciale” sembra siglata, con la convergenza unanime sul nome di Alessandro Romoli alle prossime elezioni, il centrodestra viterbese non ha ancora fatto chiarezza sul futuro dell'alleanza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, tra cui il voto a Viterbo nel 2027. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CIVITANOVA - La delega a Mara Orazi, figura esterna alle liste, ha colto tutti di sorpresa. Il capogruppo del Pd chiede le motivazioni. L'ex assessore di centrodestra Sergio Marzetti: «In 8 anni 4 assessori, in un settore che merita attenzioni particolari, strategie s - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Boccia lo blinda ma Decaro pone l’aut aut su Emiliano. Centrodestra, D’Attis in pole - Antonio Decaro non ha nessuna intenzione di cedere: se Emiliano si candiderà a consigliere regionale nelle liste del Pd, lui potrebbe fare un passo indietro e rinunciare alla guida della ... Riporta quotidianodipuglia.it

Le regionali e il nodo Veneto: spunta un’altra fumata nera al 'conclave' di centrodestra. Aut aut di Meloni: un accordo o decido io - Poteva finire così di botto, con una fumata bianca sui titoli di coda del sospirato vertice, la telenovela delle Regionali? Come scrive ilgazzettino.it

Le regionali e il nodo Veneto: spunta un’altra fumata nera al 'conclave' di centrodestra. Aut aut di Meloni: un accordo o decido io - I nomi sul tavolo sono sempre quelli: il leghista Alberto Stefani, i meloniani Raffaele Speranzon e Luca De Carlo, il forzista Flavio Tosi. ilgazzettino.it scrive